Escalação: Botafogo tem surpresas para jogo com o Carabobo

Com Mastriani virando desfaque de última hora, e com Alex Telles e Cuiabano entre os titulares, o técnico Renato Paiva acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o jogo com o Carabobo. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) em Valencia, na Venezuela, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Vencer os venezuelanos vai demandar que o Botafogo supere também os desfalques. Alexander Barboza, Savarino e Matheus Martins se juntaram aos já afastados por problemas médicos Bastos e Santi Rodriguez e nem sequer viajaram à Venezuela. E, no único treino no país vizinho, realizado na segunda-feira, o atacante Mastriani sentiu dores e acabou ficando de fora dos relacionados para a partida desta noite.

Com tantos problemas, o técnico Renato Paiva surpreendeu e decidiu escalar Alex Telles na ala-esquerda e Cuiabano no meio-campo. Rwan Cruz e Jeffinho compõem o ataque ao lado de Igor Jesus. Artur e Patrick de Paula ficam no banco.

Assum, para buscar os três pontos diante do Carabobo o técnico Renato Paiva definiu a escalação do Botafogo com John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Cuiabano; Jeffinho, Rwan Cruz e Igor Jesus.

Terceiro colocado no Grupo A, com apenas 3 pontos, o Botafogo precisa vencer o Carabobo para não se complicar na busca por uma vaga nos playoffs da competição continental. A liderança da chave é da Universidad de Chile, que tem 7, e que nesta quarta-feira recebe o vice-líder Estudiantes (6).

Escalação do Carabobo para enfrentar o Botafogo

O time venezuelano, que soma um único ponto até aqui e tem poucas chances de avançar na Libertadores, também está definido pelo técnico Diego Merino.

A escalação do Carabobo para o jogo com o Botafogo tem Bruera; Guaramato, Rodríguez, Aponte e Pernía; Pérez, Núñez e González; Cañozales, Berrios e Tortolero.

O árbitro do jogo é Carlos Paul Benítez, auxiliado por Miclíades Saldívar e Eduardo Britos (trio paraguaio). O responsável pelo VAR será o equatoriano Franklin Congo.