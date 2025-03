Botafogo tem desfalque confirmado para estreia na Libertadores

O Botafogo não entra em campo em jogos oficiais há cerca de duas semanas, e se prepara para o início do Brasileirão, ao final de março, e para sua estreia da Libertadores. Apesar de ainda não saber quem será o seu primeiro adversário, o técnico Renato Paiva já tem a certeza de um desfalque: Cuiabano.

O lateral foi expulso no jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, contra o Racing, no 'El Cilindro', e mesmo tendo cumprido a suspensão no jogo de volta, o jogador terá que cumprir mais um jogo. A Conmebol confirmou a punição de dois jogos, por conta de um chute no rosto do adversário ao final da segunda etapa.

Além dos jogos suspensos, Cuiabano também foi multado em US$ 8 mil, cerca de R$ 46 mil, na cotação atual, que será debitado do que o clube tem a receber de premiação.

Atual campeão da competição, o Alvinegro é o cabeça de chave do Grupo A, e saberá seus primeiros adversários da fase de grupos no sorteio que acontecerá no dia 17 de março, segunda-feira. Até então, os 28 clubes classificados foram distribuídos em quatro potes, de acordo com o ranking da Conmebol. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional e Fortaleza são os representantes brasileiros.

Veja as datas da Libertadores

Final: 29 de novembro (previsão)

29 de novembro (previsão) Terceira fase: 5 e 12 de março

5 e 12 de março Sorteio da fase de grupos: 17 de março

17 de março Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

2 de abril a 28 de maio Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

4 de junho (previsão) Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

O Glorioso entra em campo, contra o Palmeiras, em partida de abertura do Brasileirão, inicialmente, no sábado (29), a partir das 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. As equipes travam o duelo entre o vice e o campeão, respectivamente, de 2024.

