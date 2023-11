- Se eu estou no Botafogo, e venho trabalhando, é porque as pessoas sabem do meu potencial e do meu conhecimento. Não apenas pelo fato de eu ter sido atleta, mas por ter me preparado para a função. Eu estava como auxiliar do clube. A partir do momento que saiu um treinador (Bruno Lage), eu dei sequência. Mas, se você observar, em momento algum o clube falou que eu seria efetivado.