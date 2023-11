O Botafogo perdeu mais um jogo de virada no Campeonato Brasileiro e levou o influenciador Pedro Certezas à loucura nas redes sociais. Após a derrota por 4 a 3 para o Grêmio, em São Januário, o torcedor alvinegro disparou críticas ao técnico Lúcio Flávio e comparou o treinador com "herpes genital". Veja no vídeo acima: