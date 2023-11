COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

O gol do Bragantino logo no início tinha tudo para deixar o Botafogo abatido e condicionar o desenrolar do jogo, como de fato o fez na primeira metade do primeiro tempo. Mas a pausa para hidratação, por volta dos 30 minutos, inverteu completamente a situação do jogo: o Botafogo se organizou melhor e encontrou o caminho do sucesso através das inversões, com jogadas de mano-a-mano entre atacante e lateral, enquanto o Bragantino perdeu totalmente o controle da partida, com e sem bola.