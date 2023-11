O Botafogo não vence há seis rodadas no Campeonato Brasileiro, o que torna o resultado diante do Bragantino mais decepcionante ainda. Segundo Victor Sá, no entanto, o elenco já está 'calejado' da desconfiança geral e, por isso, segue acreditando na conquista da taça, apesar do momento delicado na competição.