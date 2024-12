A temporada de 2024 chegou ao fim para o Botafogo. Com a conquista de dois dos maiores títulos do futebol brasileiro, o Alvinegro só tem motivos para comemorar, mesmo após derrota e eliminação precoce na Copa Intercontinental, para o Pachuca, do México. Agora, restam dúvidas para 2025, principalmente sobre a permanências de peças importantes do elenco.

A saída de jogadores também é certa ao fim de dezembro. Alguns atletas, que chegaram na última janela de transferências, como empréstimo ou compra, já tinham data para deixar o clube. É o caso de Thiago Almada - que já se despediu do clube - Adryelson, Luiz Henrique e Jeffinho. Porém, o dirigente deixou claro que o planejamento para 2025 já começou, em busca de reforços e valorizações de jogadores 'chaves' do elenco.

– A gente já vem conversando e planejando 2025. Independentemente das situações que a gente estava brigando por título, a gente já estava planejando e continua planejando. Então, claro, a gente quer que o Mister permaneça. A gente quer que alguns atletas que são chave pra nós permaneçam. Mas, claro, agora a gente tem que ver caso a caso e juntos continuar esse projeto. Que com certeza 2025 vai ser um ano maravilhoso também.

Ao fim da partida do torneio intercontinental, Alessandro Brito, diretor esportivo do Botafogo, respondeu sobre o planejamento do próximo ano e a permanência de Artur Jorge. O treinador têm recebido propostas de diversos mercados e não é garantido que fique para o ano que vem.

– Ele tem contrato conosco até 2025, então isso nos deixa tranquilos. Claro que ele quer uma valorização e a gente também está buscando essa valorização. Mas são vários atletas, vários funcionários que vão ser valorizados. Então a gente não pensa só no treinador, em várias pessoas.

