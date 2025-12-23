NBB: Botafogo e Rio Claro são citados em investigação da PF por suposto esquema de manipulação

A Liga Nacional de Basquete ligou o alerta na temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB) para a possibilidade de um grande esquema de manipulação apostas. O cenário já provoca movimentação da Fiba, entidade máxima, que abriu investigações no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O principal foco cai em cima de Rio Claro e Botafogo em jogos do NBB. Há ainda uma equipe feminina de São Paulo, com supostos casos durante o estadual, e também participações de outra franquia em duelos da LBF (Liga Feminina). A Polícia Federal abriu investigações.

continua após a publicidade

Ginásio Oscar Zelaya, do Botafogo (Foto: Divulgação)

Cada caso tem sua particularidade. No do Botafogo, envolve os três atletas estrangeiros contratados para o ano: Dawkins, Blake e Xavier White, todos trazidos pelo mesmo representante de uma empresa parceira, a PHP Management. O Glorioso, sem confirmação de um deles ou provas do suposto esquema, desconfiou da situação logo após a dura derrota para Mogi, fora de casa, e como casas de apostas alertaram para possível manipulação horas antes do jogo contra o Corinthians, também fora, diante disso o Botafogo rescindiu de imediato a parceria.

O trio já não faz mais parte do elenco do clube no NBB desde 13/11 quando enfrentaram o Bauru. O Botafogo viu registros e vistos provisórios expirarem e, em meio às suspeitas, optou por não renovar as licenças e dispensou os três que haviam sido contratados com auxílio da empresa parceira. Hoje, as partes já não mantém relação.

continua após a publicidade

— É lamentável que o esporte esteja sendo invadido por pessoas mal intencionadas. Acredito que é preciso uma união de todos os clubes para combater de forma efetiva esse problema. Sobre os estrangeiros e a empresa que os trouxe, logo no início da temporada entendemos que a parceria não estava alinhada com os nossos valores. Tecnicamente os atletas não estavam rendendo e rescindimos de imediato. Não só estamos à disposição das autoridades como consideramos imprescindível o combate — disse Carlos Salomão, diretor do Botafogo, ao Lance!.

Em São Paulo, o Rio Claro é o mais pressionado no momento. Recentemente, a Fiba "apertou" sobre os rumores de um grande esquema de apostas tocado por um ex-investidor sérvio, esse a figura central do suposto esquema investigado. O clube, por sua vez, correu para se desvincular e tomou medidas internas. A franquia rescindiu com todos que tinham relação com o europeu, como o armador Mark Rikalo, o ala Nemanja Simovic e o treinador Slobodan Nikolic.

Atualmente, Rio Claro se mantém equilibrado financeiramente com um patrocinador.

Vasco age após suspeita

Como informou o "Correio da Manhã", o Vasco registrou boletim de ocorrência sob a suspeita de que dois atletas foram aliciados por um homem, que seria uma espécie de representante da mesma empresa citada nesta matéria. O clube, em nota, garantiu que "está colaborando integralmente com as autoridades competentes, colocando-se à disposição para todos os esclarecimentos necessários e para o pleno andamento das investigações."

Ao Lance!, a Liga Nacional de Basquete informou que "tomou conhecimento de suspeitas de manipulação em jogos do NBB em 21 de novembro de 2025. Imediatamente noticiou os fatos para a Polícia Federal, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Ministério do Esporte, Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e FIBA. Segue monitorando de perto todos os jogos do NBB e acompanhando as investigações em andamento.

Neste momento não é possível fornecer maiores informações para não comprometer as investigações da Justiça."