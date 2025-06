Sorteio da Libertadores coloca LDU no caminho do Botafogo

O Botafogo irá enfrentar a LDU, do Equador, nas oitavas de final da Libertadores, e terá um possível duelo com o São Paulo caso avance na competição. A definição dos adversários nos playoffs aconteceu nesta segunda-feira (2) no sorteio da competição, realizado no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️Libertadores: faça a simulação dos possíveis confrontos do Botafogo nos playoffs!

O Botafogo fez uma primeira fase de Libertadores irregular, mas cresceu na reta final. Foram 12 pontos conquistados em quatro vitórias e duas derrotas no Grupo A, pontuação que foi idêntica ao do Estudiantes. Mas, com três gols a menos de saldo do que os argentinos, o time alvinegro acabou ficando com a segunda colocação da chave.

Assim, a equipe ficou no Pote 2 do sorteio desta segunda-feira. Enfrentará a LDU, que foi líder do Grupo C, o mesmo do Flamengo, na primeira fase. A primeira partida será disputada no Estádio Nilton Santos, em agosto, em data ainda a ser confirmada.

continua após a publicidade

Sorteio coloca São Paulo, River e Palmeiras no mesmo lado da chave

Caso supere a LDU e avance às quartas de final, o Botafogo poderá enfrentar o São Paulo e repetir o duelo dessa mesma etapa na Libertadores do ano passado. A equipe paulista medirá forças com o Atlético Naconal (COL) nas oitavas.

Do mesmo lado do chaveamento estão River Plate x Libertad, e Palmeiras e Universitário (PER). Os vencedores desses confrontos se enfrentam nas quartas de final e ficarão no caminho do Botafogo caso o time chegue à semifinal da Libertadores.

continua após a publicidade

Um eventual clássico com o Flamengo, por sua vez, só acontecerá caso as duas equipes se classifiquem à final do torneio continental. O sorteio colocou o rubro-negro carioca no outro lado do chaveamento. A equipe irá enfrentar o Internacional nas oitavas da Libertadores.