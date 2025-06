Botafogo sente ausência de Igor Jesus e precisa se preocupar com reposição

O Botafogo lutou até o fim e aproveitou a superioridade numérica para vencer o Santos pelo placar de 1 a 0, no último domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. Em campo, Renato Paiva teve alguns desfalques relevantes na equipe titular e viu o desempenho cair em relação aos últimos compromissos. A ausência de maior impacto foi a de Igor Jesus.

Com proposta importante do futebol inglês para defender o Nottingham Forest na próxima temporada da Premier League, o camisa 99, titular absoluto e destaque em 2025, foi poupado contra o Peixe em meio à sequência pesada e calendário lotado. O Alvinegro sentiu falta do recurso técnico do centroavante.

Quem ocupou a vaga foi Rwan Cruz, que teve talvez sua pior exibição com a camisa do Botafogo. Ainda que alimentado pela fase de construção, o atacante pouco explorou o jogo de pivô, perdeu na velocidade e deu poucas opções na abertura. Os recursos citados são especialidade de Igor Jesus e o que o diferem no futebol brasileiro.

Igor Jesus vai além de um "matador" no terço final, com faro de artilharia e quem pode decidir jogos - como foi contra a Universidad de Chile, pela Libertadores, marcando o gol da classificação. O atacante joga e faz jogar. Potencializa companheiros e aumenta o nível do sistema.

A estrela do elenco alvinegro deve retornar ao time titular na próxima quarta-feira (4), contra o Ceará, no Nilton Santos, também pelo Brasileirão. Cuiabano, outro poupado contra o Santos e que também entrou na mira do futebol europeu, deve ficar à disposição.

Enquanto vive o que devem ser seus últimos momentos com a camisa do Botafogo, até o fim da campanha do Mundial de Clubes, Igor Jesus já vai deixando o alerta ligado. Ainda que tenha Rwan Cruz, Elias Manoel e Mastriani, a diretoria da SAF terá de trabalhar no mercado de transferência para, ao menos, contratar uma peça que chegue perto do que é Igor Jesus. Igual ou superior, dentro do contexto atual, será difícil.