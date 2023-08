⏱ COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?



Com apenas três minutos de jogo, Diego Costa recebeu um passe de Victor Sá na área e finalizou para marcar seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Após o susto, o Bahia tentou controlar as ações do jogo, teve uma grande chance de empatar com Ademir, que parou em Lucas Perri, enquanto o Alvinegro buscou explorar contra-ataques e quase ampliou o marcador com Segovinha.