Ao longo desse tempo, o Glorioso necessitou dar entrada no pedido de visto migratório junto ao Consulado de Angola. Esse caminho foi necessário pois a legislação do país exige documento para que o atleta possa exercer sua profissão no Brasil. Bastos deve chegar ao Rio de Janeiro neste domingo e acompanhar a partida da equipe com o Bahia, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.