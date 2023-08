Ídolos do Botafogo, Donizete Pantera e Túlio Maravilha marcaram presença neste sábado no estádio Nilton Santos, casa do time no Rio de Janeiro, para um evento de lançamento da marca TNT Sports Drink, nova patrocinadora do clube. A dupla bateu uma bola no campo anexo do estádio em times formados por influencers do Glorioso e profissionais da imprensa.