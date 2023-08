As insatisfações com o empate foram inúmeras, desde a escalação com time misto à sequência questionável de substituições. Parte dos alvinegros viam o duelo decisivo no Nilton Santos como oportunidade para garantir o resultado e, quem sabe, poupar no jogo de volta, na Argentina - véspera do clássico contra o Flamengo. As substituições de Bruno Lage também entraram em pauta entre torcedores nas redes sociais.