Deputado propõe venda do Nilton Santos, casa do Botafogo, em novo projeto do Rio

Em emenda durante votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira (12), o deputado Alexandre Knoploch (PL) propôs que o terreno do Estádio Nilton Santos seja incluído no projeto que autoriza a venda de imóveis públicos pelo governo do Rio.

Alexandre Knoploch, relator da proposta e coordenador do grupo de trabalho criado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que já incluiu o Complexo do Maracanã, falou sobre as condições do terreno no bairro do Engenho de Dentro. As obras terminaram em 2007, pela Prefeitura, para os Jogos Pan-Americanos, e o Glorioso ganhou a licitação para operação e tem tal direito até o fim de 2031. Há o interesse na construçã de um novo estádio.

— Saibam vocês que o Engenhão está num terreno do estado. Toda aquela área é da Central Logística. Então a gente também está fazendo uma emenda botando o terreno do Engenhão para venda. E aí o Botafogo, caso queira, vai poder comprar também o terreno — afirmou o deputado.

Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Projeto na Alerj

O projeto tem o objetivo de permitir vendas de áreas consideradas subutilizadas ou que já não possuem vínculo a políticas públicas do Governo do Estado — como é o caso do Nilton Santos. Ao todo, 62 imóveis já foram listados pela CCJ.

Para a Comissão, a venda de terrenos como Maracanã, Nilton Santos, rodoviárias Novo Rio, de Niterói e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, podme gerar cerca de R$ 6 bilhões ao governo estadual. A proposta segue em votação no plenário da Alerj e pode receber novas emendas.