imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Deputado propõe venda do Nilton Santos, casa do Botafogo, em novo projeto do Rio

Alexandre Knoploch (PL) afirmou que terreno do estádio pertence ao governo do estado

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/11/2025
16:43
Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Staff images /CONMEBOL)
Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Staff images /CONMEBOL)
Em emenda durante votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira (12), o deputado Alexandre Knoploch (PL) propôs que o terreno do Estádio Nilton Santos seja incluído no projeto que autoriza a venda de imóveis públicos pelo governo do Rio.

Alexandre Knoploch, relator da proposta e coordenador do grupo de trabalho criado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que já incluiu o Complexo do Maracanã, falou sobre as condições do terreno no bairro do Engenho de Dentro. As obras terminaram em 2007, pela Prefeitura, para os Jogos Pan-Americanos, e o Glorioso ganhou a licitação para operação e tem tal direito até o fim de 2031. Há o interesse na construçã de um novo estádio.

— Saibam vocês que o Engenhão está num terreno do estado. Toda aquela área é da Central Logística. Então a gente também está fazendo uma emenda botando o terreno do Engenhão para venda. E aí o Botafogo, caso queira, vai poder comprar também o terreno — afirmou o deputado.

Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Projeto na Alerj

O projeto tem o objetivo de permitir vendas de áreas consideradas subutilizadas ou que já não possuem vínculo a políticas públicas do Governo do Estado — como é o caso do Nilton Santos. Ao todo, 62 imóveis já foram listados pela CCJ.

Para a Comissão, a venda de terrenos como Maracanã, Nilton Santos, rodoviárias Novo Rio, de Niterói e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, podme gerar cerca de R$ 6 bilhões ao governo estadual. A proposta segue em votação no plenário da Alerj e pode receber novas emendas.

