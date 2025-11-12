Davide consegue fazer Botafogo dar sinais de evolução no fim do ano

Restando apenas cinco jogos para o fim de uma temporada conturbada, o Botafogo vai dando sinais de crescimento em alguns aspectos importantes para o trabalho de Davide Ancelotti. O objetivo, que é a classificação para a próxima Libertadores, está perto de ser alcançado para acelerar o planejamento do próximo ano.

São cinco jogos de invencibilidade do Alvinegro no último recorte, sendo os últimos três sem o sistema defensivo ter sido vazado. Há um padrão, ainda que faltem peças para o nível melhorar.

Davide Ancelotti tem feito o Botafogo impor alto volume de jogo para criar boas chances e essa é a marca do trabalho ainda que com algumas dificuldades. A principal delas é no terço final, para concluir a gol furar a zaga adversária.

Botafogo vem de empate fora de casa com o Vitória (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo tem trunfo para encaminhar classificação

Alguns jogadores têm dado boas respostas no momento decisivo de 2025, como Alexander Barboza, David Ricardo, Danilo, Joaquín Correa e Santi Rodríguez. O time passou a competir mais, mostrou que há trabalho sob o comando do italiano e uma linha a ser seguida.

O empate fora de casa com o Vitória mostrou isso. A equipe produziu, parou perto da meta adversária na qualidade das peças, mas pecou na finalização. Agora, é focar no favoritismo em alguns compromissos para melhorar o resultado do ano.

O apoio da torcida será fundamental na reta final. Com sete pontos de vantagem no G-7 do Brasileirão, o Botafogo terá três jogos no Nilton Santos, contra Sport (18/11), Grêmio (22/11) e Fortaleza, para somar nove e se garantir matematicamente.