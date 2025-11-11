Botafogo fecha conta para ir à Libertadores em 2026

O Botafogo entrou em um cenário favorável para conquistar a vaga na próxima edição da Libertadores. O Alvinegro garantirá a presença na competição continental em 2026 caso faça valer o mando de campo e vença os jogos que tem a disputar no Nilton Santos até o fim da temporada.

A equipe comandada pelo italiano Davide Ancelotti soma 52 pontos, na sexta colocação do Brasileirão, com sete de vantagem em relação ao São Paulo, primeiro time fora do G-7. A conta para classificação, ao menos ao mata-mata preliminar, é simples.

Dos 15 pontos em disputa até o fim do Brasileirão, nove serão no Nilton Santos. O Botafogo encara Sport e Grêmio nas duas próximas rodadas (18 e 22/11), e fechará a campanha contra o Fortaleza, no dia 7/12. O 100% no Rio de Janeiro é suficiente.

Isso porque o São Paulo, com 45, só pode chegar a 60 caso vença todos os jogos restantes. O Atlético-MG tem um jogo a menos, pode ir a 61, mas empataria no número de vitórias e o saldo atual é de 16 a 0 para o Botafogo. Vale lembrar que, caso o Cruzeiro conquiste a Copa do Brasil, mais uma vaga será aberta e o campeonato terá um G-8.

Botafogo mira subir posições

O Botafogo viu rivais se distanciarem nas últimas rodadas e tem um alvo claro na reta final do Brasileirão: o Bahia. O Tricolor tem um ponto a mais, na quinta colocação, e abre a zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

A tabela completa do Botafogo até o fim do ano tem:

Sport (em casa) - 18/11

Grêmio (em casa) - 22/11

Corinthians (fora) - 30/11

Cruzeiro (fora) - 3/12

Fortaleza (em casa) - 7/12