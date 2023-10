O fato de Tiquinho Soares não ter sido titular no duelo do Botafogo com o Goiás teve proporções ainda maiores. De acordo com o jornal "O Globo", a decisão do técnico Bruno Lage em lançar Diego Costa como titular gerou irritação entre membros que compõem a diretoria da SAF e o próprio John Textor, acionista majoritário do Alvinegro.