A decisão do técnico Bruno Lage por deixar o artilheiro Tiquinho Soares no banco de reservas do Botafogo antes da partida com o Goiás não causou reações apenas para a torcida. De acordo com o "ge", houve clima de estranheza entre o elenco alvinegro antes do empate em 1 a 1, no Nilton Santos, em partida na segunda-feira (2).