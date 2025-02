De olho na Recopa, Botafogo encara o Vasco com time misto

Nem titular, nem alternativo: o técnico Cláudio Caçapa deve escalar um time misto para o último jogo do Botafogo na primeira fase do Campeonato Carioca, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), diante do Vasco, em São Januário.

Sexto colocado na Taça Guanabara, o Botafogo ainda tem chances matemáticas de avançar às semifinais do Estadual, mas a opção por um time misto é indicativo de que a prioridade do clube é a Recopa Sul-Americana. O alvinegro, que perdeu o jogo de ida para o Racing por 2 a 0, faz a partida decisiva em casa na próxima quinta-feira (27).

Para o jogo deste domingo, o Botafogo já não poderia contar com dois titulares da defesa, o zagueiro Alexsander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles, que foram suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) por causa da confusão no clássico com o Flamengo.

Para o lugar da dupla, porém, Cláudio Caçapa tem boas alternativas. Jair Cunha deverá fazer a estreia pelo Botafogo na zaga, enquanto Cuiabano — que foi expulso no jogo de ida da Recopa e, portanto, está fora da decisão continental — vai para a ala.

As mudanças por opção do técnico devem acontecer no meio-campo e no ataque. Marlon Freitas, Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus devem ser preservados e apenas comporem o banco.

Assim, a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Vasco deve ter John; Mateo Ponte, Jair Cunha, Danilo Barbosa e Cuiabano; Gregore, Newton (Savarino) e Patrick de Paula; Rafael Lobato, Rwan Cruz e Kayke (Igor Jesus).

O que o Botafogo precisa diante do Vasco para avançar no Carioca?

Para se classificar às semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo precisará vencer o Vasco em São Januário e torcer por pelo menos um resultado paralelo: tropeço do Fluminense diante do Bangu, no Maracanã, ou do Madureira diante do Nova Iguaçu, fora de casa. Os dois jogos iniciam às 18h30.