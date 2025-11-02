Botafogo terá retorno contra o Vasco, mas segue com grande lista de desfalques

O Botafogo vem de péssima atuação fora de casa no empate sem gols com o Mirassol, e vira a chave para o clássico com o Vasco, na quarta-feira (5), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Para o duelo, o técnico Davide Ancelotti contará com um retorno na lista de relacionados, que sofre com grandes desfalques.

Ausência no empate no Maião, Allan fica à disposição do comandante italiano para o clássico. O treinador escalou três volantes contra o Mirassol (Newton, Danilo e Marlon Freitas) e, no fim, o jovem Marquinhos fez sua estreia pelos profissionais.

Allan em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ainda fica a expectativa pelas voltas de Joaquín Correa, com lesão muscular, e Savarino, com um quadro de virose. Davide revelou, após o empate fora de casa, que tem chance de contar com a dupla estrangeira para buscar os três pontos contra o Vasco.

Botafogo sofre com desfalques

Em baixa na temporada, o Botafogo tem sido prejudicado com ausências importantes por problemas físicos. Além de Savarino e Correa, são outros oito nomes de peso do plantel montado para 2026:

Bastos: recuperação de cirurgia

Kaio Pantaleão: recuperação de cirurgia

Álvaro Montoro: recuperação de cirurgia

Neto: recuperação de cirurgia

Nathan Fernandes: lesão muscular

Matheus Martins: lesão muscular

Jordan Barrera: lesão muscular

Marçal: lesão muscular

Com 48 pontos, o Botafogo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro e está na zona de classificação para a próxima Libertadores. O clássico com o Vasco é de extrema importância na luta por uma vaga na competição continental, com o Cruz-Maltino se aproximando.