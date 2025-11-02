Botafogo atropela o Flamengo e abre vantagem na semifinal do Carioca Sub-20
Equipes decidirão vaga na final no próximo domingo (9), na Gávea
Em manhã de golaços no Nilton Santos, neste domingo (2), o Botafogo atropelou o Flamengo por 3 a 0 e abriu ótima vantagem na semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. Os gols foram marcados por Cauã Zappelini, pelo panamenho Kadir e por Bacari, de Guiné-Bissau.
Com o resultado, o Glorioso, comandado por Rodrigo Bellão, pode perder por até dois gols de diferença o jogo da volta, no próximo domingo (9), às 10h, na Gávea. O Rubro-Negro conta com a vantagem da igualdade no agregado por ter feito melhor campanha na fase de classificação.
Botafogo sobra em campo
O Botafogo abriu o placar logo cedo, aos 15 minutos de jogo no Nilton Santos. Kauan Toledo cruzou, Cauã Zappelini tentou a primeira e contou com sobra da zaga. O meia limpou a marcação e finalizou com categoria. O Flamengo, comandado por Bruno Pivetti, pouco conseguiu assustar.
Na segunda etapa, o jogo dos donos da casa fluiu mais e o Alvinegro logo ampliou. Aos cinco, Kadir pegou sobra dentro da área, girou sobre a marcação e emendou com a perna esquerda no ângulo do goleiro Léo Nannetti. O panamenho, aos 24, ainda foi expulso pela arbitragem por agressão.
O Flamengo, buscando o resultado fora para levar a decisão para a Gávea, foi para a pressão e deixou espaço. Aos 43, Caio Valle achou linda assistência no meio da zaga para Bacari. O atacante driblou Léo Nannetti e fechou o marcador no Nilton Santos.
Na outra semifinal do Campeonato Carioca Sub-20, Fluminense e Vasco empataram em 1 a 1 no último sábado, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. A decisão será no próximo sábado (8), no Nivaldo Pereira.
