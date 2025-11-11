Botafogo foca em jogos no Rio para encaminhar vaga na Libertadores

O Botafogo irá se reapresentar no CT Lonier na quinta-feira (13) após o empate sem gols com o Vitória, no Barradão, de olho em dois jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro para avançar por uma vaga na Libertadores. É mais uma chance de responder no fim do ano e mostrar evolução.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo perde muitas chances de gol e também de entrar no G-5

Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, tem algumas lições importantes a tirar após o último compromisso. A principal delas é deixar a marca de um time que precisa ir melhor no terço final para conseguir os três pontos.

A equipe voltará a campo no dia 18 (terça-feira), contra o Sport, e em seguida no dia 22 contra o Grêmio. Ambos serão disputados no Estádio Nilton Santos, casa do Alvinegro, para encaminhar a classificação para a competição continental e, 2026.

continua após a publicidade

Botafogo não terá baixas no time titular na Data Fifa

A boa notícia para Ancelotti é que o grupo não terá desfalques relevantes em meio a Data Fifa, já que o meia-atacante Savarino foi cortado da seleção venezuelana justamente pelo compromisso pelo Botafogo contra o Sport, no dia 18, último dia da janela. Apenas Cristhian Loor, jovem goleiro de 19, ficará fora por ter sido chamado para a principal do Equador.

Savarino em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo, agora, foca em somar seis pontos consecutivos e fazer valer o mando de casa para ir à Libertadores. Restam cinco rodadas e a distância para o São Paulo, primeiro time fora do G-7, é de sete pontos — a missão, no entanto, é terminar entre os cinco primeiros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Com 52 pontos e ocupando a sexta colocação do Brasileirão, o Botafogo persegue o Bahia, em sexto, com um ponto a mais. O Glorioso terá pela frente para fechar o ano Sport (casa), Grêmio (casa), Corinthians (fora), Cruzeiro (fora) e Fortaleza (casa).