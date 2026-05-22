Botafogo lança coleção de uniformes com a Mizuno; veja fotos

O Botafogo lançou nesta sexta-feira (22) a nova linha de uniformes para a temporada 2026/2027, a primeira da Mizuno, nova fornecedora de materiais esportivos. As camisas já estão à venda nas lojas oficiais, e a estreia será neste sábado, contra o São Paulo, fora de casa, pela 17ª rodada do Brasileirão. Veja abaixo a nova linha do Glorioso:

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Foram divulgadas a primeira e terceira camisas, listrada e predominantemente branca, respectivamente. O primeiro uniforme homenageia a fusão entre o Club de Regatas Botafogo e o Botafogo Football Club, que deu origem ao atual Botafogo de Futebol e Regatas, em 1942.

As listas do primeiro uniforme são inspiradas nos modelos da década de 1940, gola com referências aos primeiros modelos e uma etiqueta homenageando o ano da fusão. Já o segundo uniforme resgata o Botafogo Football Club e homenageia o Largo dos Leões, local marcante nas proximidades do bairro, na Rua Humaitá, onde surgiu o nome nem 12 de agosto de 1904.

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— A parceria entre o Botafogo e a Mizuno une duas marcas centenárias, com histórias muito fortes e um enorme respeito pelas suas tradições, que também compartilham o desejo de inovar e olhar para o futuro. Procuramos criar uma camisa que traduzisse a essência do Glorioso, valorizando momentos importantes da nossa trajetória e a identidade do Clube Mais Tradicional. Tenho certeza de que o torcedor vai se identificar e gostar muito dessa coleção, porque ela carrega o peso da nossa história, mas também traz toda a leveza, qualidade e tecnologia desenvolvidas pela Mizuno. As equipes de branding e merchandising do Botafogo estão de parabéns por toda essa construção e desenvolvimento junto com a Mizuno — afirmou Eduardo Iglesias, diretor geral da SAF.

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A parceria com a Mizuno terá duração de três anos e meio e marca o retorno da tradicional marca japonesa ao futebol brasileiro. A nova fornecedora de material esportivo vem após o término do vínculo com a Reebok, que estava com o Alvinegro desde 2023. Os uniformes da Reebok ficaram marcados pelas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2024 e a Conmebol Libertadores do mesmo ano.

A Mizuno será a terceira empresa a fornecer uniformes para o Alvinegro na Era SAF. Em 2022, o clube teve a WEV como uma marca temporária e no meio de 2023 mudou para a Reebok que permanece até o meio de 2026.