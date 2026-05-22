São Paulo e Botafogo chegam a acordo e terão Artur e Ferraresi à disposição

O São Paulo se acertou com o Botafogo e equipes poderão ter Artur e Ferraresi em campo no jogo deste sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. A informação da confirmação foi antecipada pelo Lance!.

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As equipes encaminharam o acordo ainda no começo da semana. Com Ferraresi emprestado ao Botafogo e Artur ao São Paulo, a ideia entre os clubes era manter uma troca equilibrada, sem necessidade de pagamento de multa por nenhuma das partes. Assim, ambos os jogadores poderão ser relacionados normalmente.

Atualmente, Artur é titular no São Paulo, agora comandado por Dorival Júnior, enquanto Ferraresi ocupa papel semelhante no Botafogo, sob o comando de Franclim Carvalho.

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Artur foi contratado pelo Tricolor até o fim da temporada, com a equipe paulista tendo prioridade de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) — este é o mesmo preço do passe fixado em Ferraresi para o Glorioso. Os dois têm vínculo até o fim da temporada.

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Ferraresi em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

São Paulo e Botafogo se enfrentam no Morumbis

O jogo entre São Paulo e Botafogo será válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado (23), no estádio do Morumbis. A bola rola a partir das 17h (de Brasília).

Na tabela, o Tricolor está na quarta colocação, com 24 pontos. Será o segundo jogo de Dorival Júnior no comando da equipe. O Botafogo está em nono, com 21.