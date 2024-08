Luiz Henrique descarta lesão e vê retorno ao Brasil como crucial para chegar a Seleção

Luiz Henrique em ação pelo Botafogo na temporada 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 14:12 • Rio de Janeiro

Luiz Henrique foi um dos 23 jogadores selecionados pelo treinador Dorival Júnior, nesta sexta-feira (23), na convocação da Seleção Brasileira. Ele estará presente nos próximos compromissos da equipe contra Equador e Paraguai, respectivamente nos dias 6 e 10 de setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026.

▶️Dorival Jr. admite risco de Seleção Brasileira ficar fora da Copa do Mundo

Em entrevista ao programa Seleção Sportv, o atacante celebrou o momento da carreira e descartou uma possível lesão sofrida na partida contra o Palmeiras, nesta última quarta-feira (22), no Allianz Parque, pela Libertadores. O jogador deixou o gramado no início da segunda etapa do confronto após sentir dores na região da panturrilha. O ocorrido gerou dúvidas sobre o estado físico do atacante, que comentou o caso.

- Não foi lesão nenhuma não. Foi só uma dorzinha mesmo que tenho nas duas panturrilhas, mas já está tudo tranquilo já e estou disponível para o próximo jogo - disse o jogador.

Além disso, Luiz Henrique também avaliou o retorno ao Brasil como crucial para a presença na convocação do treinador Dorival Júnior. Ele desembarcou no Rio de Janeiro em fevereiro para ser anunciado como novo reforço do Botafogo na temporada. De lá pra cá, o atacante assumiu protagonismo na equipe do técnico Artur Jorge, atual líder do Brasileiro e classificada para as quartas de final da Libertadores.

- Acredito que minha volta para o Brasil me deu mais visibilidade para a Seleção Brasileira. Aqui (no Botafogo) estou jogando muito bem, todo mundo está me olhando, Dorival, alguns olheiros da Europa também. Acho que tive mais visibilidade no Brasil - concluiu.

Antes de se juntar ao grupo seleto de jogadores na Seleção Brasileira, Luiz Henrique ainda terá mais dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrenta o Bahia neste domingo (25), às 16h, na Arena Fonte Nova, e posteriormente, encara o Fortaleza, atual vice-líder, no Estádio Nilton Santos, no próximo dia 31 de agosto.