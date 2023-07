> Ataque pelas pontas: outra semelhança entre o trabalho dos treinadores está no uso dos lados do campo para atacar. No Botafogo, as jogadas individuais de Victor Sá e Júnior Santos são a principal arma ofensiva do time.



No caso de Bruno Lage, independentemente do sistema tático, usar toda a largura do campo é um princípio básico da equipe. Euquanto dirigia Benfica, os laterais eram os responsáveis por alargar o campo desde a saída de bola até a linha de fundo. No clube inglês, por outro lado, os responsáveis por pisar na linha lateral para abrir a defesa adversária eram os alas.



A ideia, em ambos os casos, é pegar a defesa adversária desprevenida ao encontrar um jogador livre no campo após uma inversão de bola.