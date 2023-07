O Botafogo divide suas expectativas nesta quarta-feira (12). Enquanto pela manhã o técnico Bruno Lage será apresentado no Nilton Santos, à noite a equipe alvinegra vai a campo para mais um desafio na Copa Sul-Americana. Às 19h, acontecerá o jogo de ida do playoff das oitavas de final, com o Patronato, da Argentina, no Estádio Presbítero Bartolomé Grella.