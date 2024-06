Como fica a situação do Botafogo na briga pelo título do Brasileirão? Veja cenários

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 00:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo empatou com o Vasco em 1 a 1 no sábado (29), em São Januário, e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Artur Jorge abriu o placar com gol marcado pelo zagueiro Bastos, mas Vegetti, aos 39 minutos do segundo tempo, igualou o marcador.

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 24 pontos e alcançou o Flamengo na tabela de classificação, que leva vantagem no saldo de gols. No entanto, o Rubro-Negro ainda joga na rodada e pode ampliar a vantagem em relação ao rival.

Outras equipes que podem ultrapassar o Botafogo na tabela são Palmeiras e Bahia. O Verdão tem 23 pontos e encara o Corinthians, no Allianz Parque, na próxima segunda-feira (1º). O time de Rogério Ceni, por sua vez, possui os mesmos 24 pontos e visita o São Paulo neste domingo (30).

Botafogo ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Brasileirão (Foto: Reprodução/Lance!)

PRÓXIMA PARTIDA DO BOTAFOGO NO BRASILEIRÃO

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (3) para enfrentar o Cuiabá, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela décima quarta rodada do Brasileirão.