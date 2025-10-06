Botafogo não se adapta a cenários e mostra problemas graves

O Botafogo decepcionou fora de casa em mais uma partida ruim sob o comando de Davide Ancelotti e perdeu para o Internacional pelo placar de 2 a 0. Agora, a equipe terá longo período de preparação de olho no retorno do calendário, que acontecerá no dia 15, para o clássico com o Flamengo no Nilton Santos. O foco é visão e entendimento do que se apresenta em campo.

Essa é a principal deficiência do time comandado por Davide Ancelotti e que foi escancarada nos últimos jogos. O Botafogo dá indícios de evolução, mas os jogos mudam de rota e o time não consegue entender o que se passa no gramado.

Contra o Colorado foi o caso mais claro. Em um primeiro tempo marcado por um gramado pesado durante a forte chuva, o jogo era mais físico. Na volta, já com o campo praticamente seco e em melhores condições, o treinador italiano promoveu mudanças que tiraram poder de criação e deixaram o Glorioso apostando em dois homens altos na frente.

Resultado: poucas ideias, vazio na criação e equipe inofensiva. E ainda que as peças rodem e haja a tentativa de correção, a desorganização toma conta.

Um time que sente falta de talento individual, brilho técnico para conseguir a organização e, além da apatia, não se adapta. O Botafogo varia pouco ao longo dos 90 minutos e passa a imagem de um time "travado", reto, que não consegue render fora do que foi planejado.

O clássico com o Flamengo, no dia 15, será um jogo-chave para a sequência da luta por uma vaga na próxima Libertadores. Não só pelo contexto de enfrentar um rival, como de motivação em caso de bom resultado para conseguir, finalmente, engrenar.