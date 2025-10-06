Botafogo perde pilar do meio-campo para clássico com o Flamengo

O Botafogo vive fase complicada em momento de oscilação na temporada e sem conseguir repetir escalações devido aos desfalques. Com a parada para a Data Fifa, Davide Ancelotti terá de pensar um novo desenho para o compromisso do retorno, que será o clássico com o Flamengo, no dia 15, no Nilton Santos.

Isso porque um dos pilares do meio-campo, o volante Newton, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão na rodada contra o Rubro-Negro. Vale lembrar que Danilo ainda se recupera de lesão e não tem previsão de retorno.

Com isso, a tendência é que Allan assuma a posição e forme dupla com Marlon Freitas, capitão do Botafogo. O camisa 25 tem aparecido como opção no fim dos jogos, para contenção. Ele foi titular pela última vez no dia 14 de setembro, na derrota para o São Paulo, tendo sido substituído no intervalo.

Newton vinha sendo um dos destaques ainda que o Botafogo pouco evolua sob o comando do italiano. Volante de marcação, o jogador, contratado em 2023, vive o melhor momento da carreira e não tem decepcionado.

Newton é um dos destaques do Botafogo nos últimos jogos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Botafogo com outros problemas

Davide Ancelotti também não contará com o zagueiro Kaio Pantaleão, com lesão no joelho, e fica entre a manutenção de Gabriel Bahia pela direita ou a entrada de David Ricardo. Também na direita, Mateo Ponte será titular no lugar de Vitinho, convocado para a Seleção Brasileira.

O Botafogo terá o retorno de Cuiabano, lateral-esquerdo que cumpriu suspensão contra o Internacional, e algumas dúvidas, como os retornos de Alex Telles e Marçal, da mesma posição. Além disso, o Glorioso observa a Copa do Mundo Sub-20 par ver se Argentina e Colômbia, de Álvaro Montoro e Jordan Barrera, avançarão.

