O Botafogo recebe o Vitória, neste sábado (23), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 19h30 (de Brasília), em partida que vale o topo da tabela da competição. Depois do tropeço contra o Atlético-MG, o Glorioso viu o Palmeiras encurtar a vantagem para dois pontos, e ainda perdeu dois titulares para este duelo.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo x Vitória pode deixar viva a chance de ser campeão antes da Libertadores

▶️ Torcida do Botafogo planeja mobilização histórica de 100 ônibus para Buenos Aires

O confronto contra o Leão da Barra marcará a penúltima partida em casa do Glorioso no campeonato. Depois, o time alvinegro só voltará a jogar no Rio de Janeiro na última rodada, contra o São Paulo. Para o confronto, Artur Jorge não poderá contar com Luiz Henrique e Alexander Barboza, expulsos contra o Galo. Adryelson e Júnior Santos assumem as posições. Por outro lado, Igor Jesus e Savarino, poupados pelos compromissos da Data Fifa no confronto contra o Galo, retornam aos 11 iniciais.

O treinador também optou por novidades na lateral. Cuiabano assume a vaga de Alex Telles, que foi titular após voltar da Seleção Brasileira. No meio-campo também tem mudança, Tchê Tchê assume a vaga de Marlon Freitas e a braçadeira de capitão.

continua após a publicidade

Para o Glorioso, que ainda ostenta a liderança, ainda há chances de confirmar o título na partida que antecede a final da Libertadores. Para isso, é imprescindível vencer o Vitória no último jogo em casa antes do torneio continental.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VITÓRIA

35ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (SC).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos, Adryelson e Cuiabano; Gregore e Tchê Tchê; Júnior Santos, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Cáceres, Edu, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, William Oliveira e Matheuzinho; Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.