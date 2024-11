Botafogo x Vitória pode deixar viva a chance de ser campeão antes da Libertadores

O Botafogo recebe o Vitória, neste sábado (23), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 19h30 (de Brasília), em partida que vale o topo da tabela da competição. Depois do tropeço contra o Atlético-MG, o Glorioso viu o Palmeiras encurtar a vantagem para dois pontos, e precisa do triunfo para manter a liderança na reta final do campeonato.

Há duas rodadas, a distância entre o líder e o vice era de seis pontos. Desde então, o Alvinegro empatou as duas partidas seguintes, enquanto o clube paulista venceu ambas. Agora, o duelo entre as equipes na 36ª rodada ganhou, ainda mais, um clima de decisão. Quem sair vitorioso do Allianz Parque, dará um passo a mais para levantar a taça.

Para o Glorioso, que ainda ostenta a liderança, ainda há chances de confirmar o título na partida que antecede a final da Libertadores. Para isso, é imprescindível vencer o Vitória no último jogo em casa antes do torneio continental.

Agora, o cenário é mais desafiador. A equipe de Artur Jorge, além de sair vitorioso dos próximos dois jogos, também precisa contar com tropeços do Palmeiras. Ou seja, o vice precisaria perder ou empatar contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, neste sábado, e perder para o Botafogo no Allianz Parque. Caso o Botafogo empate ou perca para o Vitória, não terá mais chances de ser campeão na rodada seguinte.

Apesar de ter empatado, sem gols, as duas últimas partidas, o Glorioso segue invicto há 12 jogos no campeonato nacional. Mas, tem problemas que precisam ser solucionados: a dificuldade do setor ofensivo de sair jogando contra equipes fechadas. Assim como contra o Cuiabá, o Botafogo colocou todas as suas armas para o jogo, mas não conseguiu furar o esquema de três zagueiros e uma marcação bem postada. Esse cenário não deve ser diferente do que o time alvinegro irá encarar contra o Vitória.

O confronto contra o Leão da Barra marcará a penúltima partida em casa do Glorioso no campeonato. Depois, o time alvinegro só voltará a jogar no Rio de Janeiro na última rodada, contra o São Paulo. Para o confronto, Artur Jorge não poderá contar com Luiz Henrique e Alexander Barboza, expulsos contra o Galo. Adryelson e Júnior Santos devem assumir as posições. Por outro lado, terá a volta de Igor Jesus e Savarino na equipe titular.

Até o fim de novembro, o Botafogo disputa dois dos principais títulos do futebol nacional, e agora, vai precisar jogar todos os jogo com força máxima se quiser sair campeão. As próximas três partidas serão as mais importantes da história do clube e definirão o destino do Glorioso na temporada.

