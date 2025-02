Com estreias e time alternativo, Botafogo está escalado diante do Madureira

O Botafogo volta a campo neste domingo (9), contra o Madureira, pela nona rodada do Campeonato Carioca, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para se manter na zona de classificação. Porém, o técnico Carlos Leiria decidiu poupar a equipe titular após a partida última quinta-feira (6), contra o Nova Iguaçu.

Na ocasião, o zagueiro Bastos, que fazia sua volta aos gramados depois de uma lesão na coxa esquerda em novembro, sofreu uma falta aos três minutos de jogo e não conseguiu seguir em campo. Além dele, Arthur, Serafim e Vitinho também sentiram desconfortos.

Apesar de ter sido substituído na ocasião, o zagueiro Serafim está escalado e começa entre os 11 iniciais para o duelo deste domingo. Já Bastos, Arthur e Vitinho não viajaram para Cariacica, assim como o atacante Savarino e o goleiro John, que também foram poupados e integram a lista de desfalques para a partida.

As novidades são as estreias de Léo Linck e David Ricardo. Sem John, o goleiro de 23 anos entra em campo pela primeira vez pelo Alvinegro. Já o zagueiro ex-Ceará foi anunciado na última semana e já assume a titularidade sendo opção à Alexander Barboza, que começa no banco. Alex Telles, poupado na última partida, retorna aos relacionados.

A equipe será toda alternativa, sendo Alex Telles o único titular presente. Veja a escalação de Carlos Leiria: Léo Linck, Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo, Alex Telles, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Newton, Yarlen, Rafael Lobato e Kayke.

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Madureira

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MADUREIRA

9ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES)

🟨 Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima

🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Wallace Muller Barros Santos

📺VAR: Grazianni Maciel Rocha

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Léo Linck, Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo, Alex Telles, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Newton, Yarlen, Rafael Lobato e Kayke



MADUREIRA (Técnico: Daniel Deri)

Mota; Marcão, Rodrigo Lindoso e Jean; Cauã Coutinho, Minho, Wagninho, Marcelo, Wallace e Evandro; Renato Henrique.

