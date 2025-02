Botafogo lida com desfalques importantes em jogo essencial contra Madureira

O Botafogo lida com desfalques chaves para o confronto contra o Madureira, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro sofreu com a lesão de atletas importantes na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu.

Na última rodada, o zagueiro Bastos, recém-contratado Artur e o lateral-direito Vitinho sofreram com problemas físicos e precisaram ser substituídos por Carlos Leiria. Por outro lado, Savarino não viajou com o elenco com o objetivo de ser preservado para o clássico contra o Flamengo, na quarta-feira (12).

Sem peças chaves, o Botafogo entrará em campo com uma equipe alternativa diante de uma equipe que vem sendo uma pedra no sapato de alguns grandes. Embora o Madureira tenha sido derrotado pelo Vasco, o Tricolor Suburbano arrancou empates contra Fluminense e Flamengo.

O Botafogo também vê a partida como uma grande oportunidade de dar um enorme passo na direção da classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Em caso de vitória, o Glorioso chegaria aos 15 pontos, ultrapassaria o Flamengo e tem chance de abrir uma diferença mais confortável para o 5º colocado e para o Fluminense, que é o único grande fora do G-4.

Com dois clássicos por fazer, o Alvinegro luta para garantir pontos nos confrontos contra as equipes de menor expressão, como Madureira e Boavista. Com isso, o Botafogo busca não se complicar no decorrer da competição diante de adversários que não possuem grandes aspirações no estadual.

Na última coletiva, Carlos Leiria citou o gramado de Moça Bonita como um dos fatores que atrapalharam uma melhor performance de sua equipe contra o Nova Iguaçu. Neste domingo (9), o Botafogo também joga longe de sua casa para atuar no Kléber Andrade, em Cariacica.