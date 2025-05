Flamengo x Táchira: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam nesta quarta-feira (28), em partida válida pela sexta e última rodada do grupo C da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de Globo, Globoplay, ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

O Rubro-Negro vem embalado por vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, fora de casa, no último domingo (25), pelo Brasileirão. Na Liberta, a equipe ocupa a segunda colocação com oito pontos e luta pela classificação na rodada final enfrentando o já eliminado e zerado Táchira. No outro jogo do grupo, a LDU, empatada em pontuação com o Fla, recebe o líder Central Córdoba, que tem 11 pontos.

Para a partida desta quarta-feira (28), o técnico Filipe Luís tem desfalques e dúvidas. Plata, Erick Pulgar, De la Cruz e Matías Viña seguem fora por problemas físicos. Allan, recuperado de lesão na coxa direita, e Gerson, substituído diante do Alviverde por inflamação no joelho esquerdo, têm chances de atuar, mas não estão confirmados.

Ingressos para Flamengo x Deportivo Táchira

Foram vendidos mais de 56 mil ingressos até a véspera do duelo no Maracanã. Com retiradas de gratuidades, a expectativa é de cerca de 61 mil pessoas presentes para jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira. Confira abaixo os preços.

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$25,00

Nação Maraca 2: R$35,00

Nação Maraca 3: R$40,00

Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$20,00

Nação Maraca 2: R$28,00

Nação Maraca 3: R$32,00

Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Superior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$30,00

Nação Maraca 2: R$42,00

Nação Maraca 3: R$48,00

Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$35,00

Nação Maraca 2: R$49,00

Nação Maraca 3: R$56,00

Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Oeste inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$40,00

Nação Maraca 2: R$56,00

Nação Maraca 3: R$64,00

Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Sul B (Visitante - Portão B)

Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Último confronto

Pela primeira rodada da Libertadores, o Flamengo visitou o Deportivo Táchira na Venezuela e venceu por 1 a 0, com gol de Juninho. Este foi o único confronto entre as equipes na história.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Táchira pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X DEPORTIVO TÁCHIRA

6ª RODADA - GRUPO C - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo, Globoplay, ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Carlos Ortega (COL);

🚩 Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL);

🖥️ VAR: Keiner Jimenez (COL).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Michael) e Pedro.

TÁCHIRA (Técnico: Pérez Greco)

Jesús Camargo; Rosales, Boscan, Quintero, Maidana e Calzadilla; Fioravanti (Requena), Cova e Saggiomo; Jesús Duarte e Bryan Castillo (Cano).