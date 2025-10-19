Com desfalques, Botafogo está definido para enfrentar o Ceará; veja escalação

O Botafogo está escalado para enfrentar o Ceará neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em partida válida pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti precisou promover diversas mudanças na equipe titular devido a lesões e suspensões.

continua após a publicidade

➡️ Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Dois dos principais nomes do elenco, o zagueiro Alexander Barboza e o volante Marlon Freitas, estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. No meio-campo, Newton será o substituto de Marlon.

A defesa será especialmente afetada: além de Barboza, o time também não contará com Kaio Pantaleão, que só retornará em 2026 após sofrer uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo. Com isso, a zaga será formada por David Ricardo e Marçal.

continua após a publicidade

Além disso, Savarino, com dores musculares, também desfalca a equipe. Em seu lugar, entra Tuco Correa que será um dos pontas no ataque, enquanto Santi Rodríguez será o encarregado da criação no meio-campo.

Na posição de centroavante, Arthur Cabral está fora após fraturar a mão direita no clássico contra o Flamengo. Para substituí-lo, Chris Ramos foi o escolhido para iniciar a partida. O ponta Matheus Martins também ganhou a vaga de Arthur para a partida.

continua após a publicidade

Escalação do Botafogo

Léo Linck, Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan e Santi Rodríguez; Joaquín Correa, Matheus Martins e Chris Ramos (Técnico: Davide Ancelotti)

Chris Ramos, do Botafogo, comemorando em homenagem a torcedor do Cádiz (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Escalação do Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho (Técnico: Léo Condé).

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira as informações do jogo entre Ceará x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 29ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA