No último sábado (12), o Janderson saiu do banco de reservas, quando o Glorioso perdia por 1 a 0, para ser decisivo e participar ativamente de dois dos três gols do líder. Iniciou o lance do primeiro ao achar Luís Henrique livre no corredor para cruzar na área do Internacional. No segundo, estava bem posicionado, como um verdadeiro centroavante, para dividir a bola com Nicolás Hernández.