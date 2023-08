Mais líder do que nunca, o Botafogo bateu o Internacional por 3 a 1, no Nilton Santos, e garantiu a melhor campanha da história do primeiro turno na era dos pontos corridos. No entanto, a equipe foi para o vestiário perdendo no fim do primeiro tempo e precisou reagir e virar para cima do Colorado. Janderson foi uma peça importante ao sair do banco de reservas e revelou a bronca de Bruno Lage.