O Botafogo carimbou mais uma vitória no Brasileirão ao bater o Internacional, de virada, no Nilton Santos, por 3 a 1. Em clima de festa, a torcida comemorou o aniversário de 119 ano de fundação com a presença ilustre de Zeca Pagodinho e um recorde deste elenco. Com o triunfo, a equipe carioca alcançou a marca dos mesmo 47 pontos do Corinthians de 2011, porém tem um triunfo a mais e finalizou o turno com a melhor campanha da história.