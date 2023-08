- Sinceramente, eu preciso ver o replay, pois não faço ideia do que aconteceu. Minha impressão foi de que eu tinha defendido e a bola passado por debaixo das minhas pernas. Quando virei para o gol para ver o gol que teria sofrido, não achei a bola. Quando me virei, gol. Foi uma infelicidade minha. Só tenho a agradecer pela torcida, jogadores e comissão apoio pelo apoio que me deram. Pelo tanto que a gente correu e pelo que a torcida gritou para a gente virar esse jogo, eu vou acabar lembrando com muito carinho. Teria tudo para lembrar como um dia muito triste na minha vida, mas vou lembrar como um dos momentos mais emocionantes aqui no Botafogo.