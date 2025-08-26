Botafogo amplia alcance digital com acordo novo acordo comercial

O Botafogo anunciou uma parceria estratégica com a SportyNet, canal multiplataforma do Sporty Group, para ampliar sua presença na comunicação digital e televisiva. A partir deste acordo, a Botafogo TV terá uma faixa semanal exclusiva de conteúdos dentro da plataforma, em movimento que integra a estratégia multimídia do clube.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Segundo o clube, a iniciativa fortalece a expansão da Botafogo TV, criada para ir além do YouTube e consolidar-se como referência entre os canais oficiais de clubes no Brasil.

— A Botafogo TV nasceu com o propósito de ser muito mais do que um canal no YouTube. Queremos ser um hub de conteúdos oficiais do Botafogo, capaz de atingir o torcedor onde quer que ele esteja. Estar presente na SportyNet nos permite ampliar o alcance, gerar novas conexões e fortalecer ainda mais a imagem do clube no cenário esportivo — afirmou Julio Gracco, diretor de Comunicação do Botafogo.

continua após a publicidade

O Botafogo ainda afirma que a presença na SportyNet reforça o posicionamento de marca, diversifica os canais de distribuição de conteúdo e abre novas oportunidades comerciais.

— Com esta parceria, o Botafogo e a SportyNet estão aproximando ainda mais os torcedores do jogo, oferecendo conteúdos exclusivos e acesso aos bastidores do clube. Agora, os alvinegros poderão acompanhar semanalmente na SportyNet as novidades do Fogão, desde entrevistas com jogadores e comissão técnica até os melhores momentos das partidas e outros programas — destacou Elias Gallego, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios, Marketing e Mídia do Sporty Group.

continua após a publicidade

Conheça o Sporty Group

O Sporty Group é uma empresa global de esportes e entretenimento orientada pelo consumidor. Com plataformas de alcance internacional, atende milhões de usuários ativos diariamente, apoiado por centros de tecnologia e operação em quatro continentes. Por meio de marcas complementares, entrega conteúdo ao vivo, envolvente e de alta qualidade para fãs de esporte ao redor do mundo. Para mais informações, acesse www.sportygroup.com.

Com a novidade, o Botafogo reforça seu ecossistema de mídia digital, mostrando que o clube está atento às transformações no consumo de conteúdo esportivo e reafirmando seu compromisso em oferecer inovação e proximidade ao torcedor. A estreia da faixa Botafogo TV na SportyNet acontece no próximo dia 27 de agosto, às 15h. Os fãs poderão acompanhar o canal na Claro TV, SKY e outras operadoras em todo o território nacional.