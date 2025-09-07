Líder do elenco e jogador há mais tempo no Botafogo, Marçal concedeu entrevista ao "Botafogo PodCast", do canal oficial do Alvinegro, e apontou tranquilidade quanto ao segundo semestre mesmo com muitas trocas no time. O experiente lateral-esquerdo, de 36 anos, exaltou a força de vontade dos companheiros na busca pelos resultados.

— Teve muitas mudanças, saídas, chegadas, mas o mais bacana, eu não vou nem dizer que o clube está mantendo alguns pilares, eu acho que não, eu acho que o clube é o pilar. As coisas estão acontecendo mais à imagem do Botafogo, isso que é bom, porque independente de quem sai, de quem entra, o DNA do Botafogo está ali, o pessoal está conseguindo entender isso. Tem tido muita mudança, temos sentido pouco, porque a identidade está ali, isso que é bacana — disse Marçal.

Marçal foi uma das contratações da primeira grande janela de transferências da SAF, no meio de 2022, vindo do Wolverhampton. O jogador pegou construção, afirmação e sucesso de projeto tocado por John Textor com os títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024.

Sobre as idas e vindas de jogadores no elenco, o lateral-esquerdo aparentou normalidade e usou exemplo de uma negociação recente feita pelo Botafogo, que foi a venda de Gregore para o Al-Rayyan, do Catar.

— Eu gosto de dar o exemplo do Gregore, para mim ele foi top 5 dos principais jogadores do ano passado, um dos pilares do time, e aí quando ele vai embora, você pensa que vai ter problema naquele setor. Ele foi embora, é um jogador que eu admiro muito, meu amigo, uma pessoa sensacional, de vestiário então nem se fala, mas a gente esqueceu muito rápido do Gregore, porque o clube tem conseguido trazer peças para poder suprir essas saídas — finalizou.

Marçal havia deixado o Botafogo ao fim de 2024, mas, após rodada de negociações, voltou ao grupo. Ele tem contrato apenas até o fim da temporada.