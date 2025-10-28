Botafogo anuncia renovação com o goleiro Raul

O Botafogo anunciou, na tarde desta terça-feira (28), a renovação de contrato com o goleiro Raul até março de 2027, ao fim do Campeonato Carioca. O atleta chegou ao projeto da SAF em 2024 e esteve no grupo campeão brasileiro e da Libertadores.

— Estou muito feliz pela continuidade no clube, é muito importante essa sequência de trabalho para mim. E agora é aproveitar novamente essa oportunidade de continuar aqui no Glorioso e trazer, se Deus quiser, muitas alegrias para nossa torcida e para o clube também — disse Raul.

Raul teve o novo vínculo registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol na última semana. O documento indica também valorização salarial.

Raul soma seis jogos pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Opção no banco do Botafogo

O goleiro chegou ao Botafogo no início de 2024 após destaque no Campeonato Gaúcho pelo São Luiz e soma seis jogos desde então, todos na atual temporada. O camisa um foi titular em cinco partidas do Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil.

No atual elenco, Raul tem status de substituto imediato de Léo Linck, que assumiu a titularidade após a lesão do experiente Neto. O Botafogo ainda tem contado com os jovens Cristhian Loor, equatoriano, e Rhyan, do time sub-20.

O Botafogo ainda tem outros dois jogadores com contratos por encerrar no fim do ano e ainda analisa as situações. São os casos do lateral-esquerdo Marçal, com minutagem sob o comando de Davide Ancelotti, e o atacante Mastriani.