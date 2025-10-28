Botafogo pode ficar sem quarteto ofensivo na reta final do Brasileirão

O Botafogo teve retornos importantes no empate com o Santos, na última partida pelo Brasileirão, mas pode ter perdido peças até o fim da temporada. O técnico Davide Ancelotti, no entanto, vê o elenco reduzir quanto às opções no ataque logo em momento de baixa na luta por uma vaga na próxima Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Correa desencanta pelo Botafogo e dá bons sinais a Davide

Davide contou com as voltas de nomes importantes no plantel e referências técnicas, como Alex Telles e Danilo, que estavam no departamento médico. Savarino e Arthur Cabral perderam poucos dias de trabalho, mas também ficam à disposição para a sequência.

Nas últimas semanas, o problema aumentou e o técnico italiano perdeu quatro jogadores de ataque por problemas físicos: Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Nathan Fernandes e Matheus Martins. Situação crítica.

continua após a publicidade

Botafogo pode ficar sem peças até o fim do ano

Montoro e Barrera se lesionaram na Copa do Mundo Sub-20. O argentino sofreu fratura no ombro direito e tem previsão de retorno aos trabalhos 45 dias após a cirurgia realizada, o que daria no início de dezembro — a última rodada está marcada para o dia 7 de dezembro. Já o colombiano, que tem apenas um jogo pelo Botafogo, sofreu lesão muscular no posterior da coxa esquerda e pode ficar fora por mais seis semanas, o que também o faria voltar apenas no fim de novembro.

Além das joias estrangeiras, o Botafogo perdeu Nathan Fernandes e Matheus Martins com lesões musculares. O primeiro havia sido liberado após fratura no antebraço durante treino com a Seleção Sub-20, mas sofreu problema na coxa direita com previsão de retorno de até oito semanas, sendo para os primeiros 15 dias de dezembro.

continua após a publicidade

Matheus Martins sofreu lesão no duelo entre Botafogo e Ceará (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Matheus Martins, por sua vez, foi titular na partida contra o Ceará, no dia 19 deste mês, mas deixou o gramado nos primeiros minutos também com lesão no posterior da coxa esquerda. Ele passou por exames, e o tempo de recuperação é entre seis e oito semanas — sendo no inicio de dezembro.

Vale lembrar que além do quatro atacantes, o Botafogo já não conta mais na temporada com o goleiro Neto e os zagueiros Kaio Pantaleão e Bastos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja os próximos adversários do Glorioso

Mirassol (fora): 1/11 - 18h

Vasco (em casa): 5/11 - 19h30

Vitória (fora): 9/11 - 16h

Sport (casa): 18 ou 19/11

Grêmio (casa): 21 ou 22/11

Corinthians (fora): 28 ou 29/11

Cruzeiro (fora): 2 ou 3/12

Fortaleza (casa): 7/11