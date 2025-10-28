Botafogo pode ficar sem quarteto ofensivo na reta final do Brasileirão
Glorioso tem sofrido com baixas no elenco no segundo semestre
O Botafogo teve retornos importantes no empate com o Santos, na última partida pelo Brasileirão, mas pode ter perdido peças até o fim da temporada. O técnico Davide Ancelotti, no entanto, vê o elenco reduzir quanto às opções no ataque logo em momento de baixa na luta por uma vaga na próxima Libertadores.
Davide contou com as voltas de nomes importantes no plantel e referências técnicas, como Alex Telles e Danilo, que estavam no departamento médico. Savarino e Arthur Cabral perderam poucos dias de trabalho, mas também ficam à disposição para a sequência.
Nas últimas semanas, o problema aumentou e o técnico italiano perdeu quatro jogadores de ataque por problemas físicos: Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Nathan Fernandes e Matheus Martins. Situação crítica.
Botafogo pode ficar sem peças até o fim do ano
Montoro e Barrera se lesionaram na Copa do Mundo Sub-20. O argentino sofreu fratura no ombro direito e tem previsão de retorno aos trabalhos 45 dias após a cirurgia realizada, o que daria no início de dezembro — a última rodada está marcada para o dia 7 de dezembro. Já o colombiano, que tem apenas um jogo pelo Botafogo, sofreu lesão muscular no posterior da coxa esquerda e pode ficar fora por mais seis semanas, o que também o faria voltar apenas no fim de novembro.
Além das joias estrangeiras, o Botafogo perdeu Nathan Fernandes e Matheus Martins com lesões musculares. O primeiro havia sido liberado após fratura no antebraço durante treino com a Seleção Sub-20, mas sofreu problema na coxa direita com previsão de retorno de até oito semanas, sendo para os primeiros 15 dias de dezembro.
Matheus Martins, por sua vez, foi titular na partida contra o Ceará, no dia 19 deste mês, mas deixou o gramado nos primeiros minutos também com lesão no posterior da coxa esquerda. Ele passou por exames, e o tempo de recuperação é entre seis e oito semanas — sendo no inicio de dezembro.
Vale lembrar que além do quatro atacantes, o Botafogo já não conta mais na temporada com o goleiro Neto e os zagueiros Kaio Pantaleão e Bastos.
Veja os próximos adversários do Glorioso
Mirassol (fora): 1/11 - 18h
Vasco (em casa): 5/11 - 19h30
Vitória (fora): 9/11 - 16h
Sport (casa): 18 ou 19/11
Grêmio (casa): 21 ou 22/11
Corinthians (fora): 28 ou 29/11
Cruzeiro (fora): 2 ou 3/12
Fortaleza (casa): 7/11
