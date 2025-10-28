Correa desencanta pelo Botafogo e dá bons sinais a Davide

Depois de 21 jogos, uma das contratações badaladas da janela de meio de ano do Botafogo, finalmente, balançou as redes. Joaquín Correa marcou duas vezes no empate em 2 a 2 com o Santos, no último domingo (26), e deu bons sinais de ganho técnico do time.

"Tucu" (por ter nascido em Tucumán, na Argentina) chegou ao Glorioso para o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, após longa passagem pelo futebol europeu. Trazendo experiência e peso ao elenco, o atacante não vinha brilhando sob o comando de David Ancelotti apesar de sempre contar com prestígio.

— Feliz pelos gols, pela entrega e por seguir crescendo a cada dia. Merecíamos a vitória. Seguimos fortes e confiantes. Vamos por mais, Botafogo— disse o jogador, após o empate com o Santos.

Joaquin Correa fez seus primeiros gols pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Correa quebra jejum e foca em sequência

Os tentos anotados no duelo pela 30ª rodada do Brasileirão deram fim ao jejum de cinco meses de Tucu Correa. O último gol do camisa 30 do Botafogo havia sido em sua última partida pela Inter de Milão na vitória sobre o Como, pelo Campeonato Italiano. Mais leve, o jogador mostra serviço para os próximos jogos do Alvinegro.

O argentino entrega a Davide Ancelotti possibilidades de variação em um time que precisa de algo novo. Correa aparece como opções para segundo atacante, lado de campo, meia articulador ou até mesmo mais recuado para a fase de organização. A boa notícia é o primeiro passo dado pelo atacante para, quem sabe, engrenar com a camisa do Botafogo.

Com alerta ligado e em situação de risco por uma vaga na próxima Libertadores, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (1/11), fora de casa, contra o Mirassol. A equipe aparece na sexta colocação, com 47 pontos.