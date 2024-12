CEO do Botafogo alfineta presidente do Athletico-PR após rebaixamento

A última rodada do Brasileirão foi de grandes emoções em todas as partes da tabela. Enquanto o Botafogo vencia o São Paulo para confirmar o título nacional, o Athletico-PR era rebaixado depois de uma derrota para o Atlético-MG. Com a queda do Furacão, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, recordou uma fala do presidente rubro-negro Mario Celso Petraglia.

Há dois anos, quando as primeiras SAFs do futebol brasileiro estavam sendo concretizadas, Petraglia criticou os valores das vendas de Cruzeiro, Botafogo e Vasco, fazendo relação com preços de jogadores de futebol. Os dois primeiros foram negociados por R$ 400 milhões (por 90%), enquanto o Cruz-Maltino foi vendido para a 777 Partners por R$ 700 milhões (por 70%).

– O que estamos vendo, atualmente, são os clubes se entregando a investidores por preços absurdamente baixos. É o preço de um jogador. Tenho várias propostas, mas vou fazer avaliação, quero saber o quanto valemos. Temos um modelo que nos interessa da melhor forma, mas vamos ver como o mercado reage - disse Petraglia, na época.

O dirigente alvinegro estava envolvido nas negociações da SAF do Vasco e, hoje, vive um projeto de sucesso com o Botafogo. Agora, após a conquista dos títulos do Glorioso, Thairo Arruda alfinetou o presidente do Athletico-PR nas redes sociais.

– Sabe quando você segura calado e espera o tempo resolver por nós? Aguentei firme, mas agora precisei resgatar. Fica a dica!: não importa o dote, o que importa é com quem vais casar.

