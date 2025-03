Botafogo zera departamento médico e tem boa notícia para estreia no Brasileirão

Apesar da eliminação precoce no Carioca e a derrota para o Racing na decisão da Recopa Sul-Americana, o Botafogo vê com bons olhos o tempo sem jogos oficiais para a preparação visando o Brasileirão. A equipe terá cerca de um mês de treinos com o técnico Renato Paiva para recuperar jogadores lesionados e entrosar reforços.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

▶️ Classificação do Palmeiras pode ser boa notícia para o Botafogo

O Alvinegro tem uma série de motivos para acreditar em uma volta por cima a partir do Campeonato Brasileiro. O principal dele é ter todo o elenco principal à disposição para o duelo contra o Palmeiras, no dia 29 de março, sábado, no Allianz Parque.

O zagueiro Alexander Barboza foi denunciado por expulsão na partida contra o Atlético-MG, em novembro de 2024, pela 34ª rodada do Brasileirão, mas foi absolvido em julgamento do STJD, nesta segunda-feira (10). Os clubes envolvidos foram julgados pela confusão generalizada após o apito final, mas saíram sem punições. Dessa forma, o argentino não desfalcará o Glorioso nos próximos duelos.

continua após a publicidade

Durante o estadual, a equipe sofreu com lesões de jogadores importantes que influenciaram no desempenho no início da temporada. Bastos, Artur, Vitinho e Nathan Fernandes foram alguns jogadores que desfalcaram o time em algumas partes do Carioca. Mas, agora, todos os atletas estão recuperados ou em fase final de recuperação para estarem disponíveis no plantel alvinegro ao fim do mês.

Depois de se recuperar de lesão na coxa, sofrida em novembro, o zagueiro foi titular na partida contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, mas precisou ser substituído após um trauma no joelho. O prazo de retorno do jogador é de 30 dias após o dia da lesão, ou seja, início de março. O angolano já treina com a equipe e deve ser reforço para Renato Paiva para o Brasileiro.

continua após a publicidade

Nathan Fernandes é mais um que vai aproveitar o período para reforçar o elenco. Uma das contratações desta janela de transferências, o atacante lesionou a coxa esquerda quando estava com a Seleção Brasileira, para disputar o Sul-Americano Sub-20, contra a Colômbia, no dia 7 de fevereiro. O jogador de 20 anos já avançou para o trabalho em campo, e está nas fases finais de recuperação.

Artur e Vitinho, ambos com lesões musculares, já haviam retornado à equipe titular antes mesmo da eliminação do estadual. Agora, as próximas semanas serão de preparação. Neste sábado (15), o Botafogo terá um jogo-treino contra o Cruzeiro, no Nilton Santos.

▶️ Botafogo toma decisão sobre interesse do Grêmio em goleiro Raul

Palmeiras e Botafogo entram em campo, em partida de abertura do Brasileirão, inicialmente, no sábado (29), a partir das 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. As equipes travam o duelo entre o vice e o campeão, respectivamente, de 2024.