CEO do Botafogo destaca três anos de SAF: ‘Voltou a ser protagonista’

O Botafogo completa, nesta terça-feira (11), três anos que John Textor assinou os papéis para transformar o Alvinegro em uma das primeiras SAFs do país. Desde então, o clube bateu recordes financeiros e se tornou uma potência no futebol brasileiro. O CEO Thairo Arruda falou sobre as conquistas do Glorioso desde então.

As Sociedades Anônimas de Futebol eram um termo até então pouco conhecido, mas que carregava - para além da esperança de dias melhores - um novo modelo de gestão símbolo de profissionalismo. Desde então, o Glorioso buscou promover revoluções todos os dias. O CEO da SAF falou sobre o ano de 2024 histórico para o clube, e as mudanças feitas desde o início da gestão.

– Batemos recordes financeiros, esportivos, de marca e, em alguns meses, disputaremos a Super Copa do Mundo de Clubes da FIFA, competição máxima do futebol. Mas nada se compara ao resgate da autoestima de milhões de apaixonados: levamos ao mundo a mensagem de que o Glorioso voltou a ser protagonista. Uma explosão de mídia que nos remete aos tempos de glórias. Sim, o último ano foi histórico em todos os sentidos.

A gestão do clube está se tornando referência também por dentro: cresceu em 713% a busca profissional nas vagas disponibilizadas nos processos seletivos. As melhores mentes querem se juntar a esse movimento.

Segundo Thair Arruda, o Botafogo tem a ambição de continuar a escrever sua história com muito mais motivos para comemorar.

Como foi o 2024 do Botafogo?

Campeão da Libertadores de forma inédita; Tricampeão Brasileiro; Crescimento de 210% de valuation (valor de mercado): o Clube que mais cresceu em 2024 - avaliado em R$ 1,85 bilhão pela SportsValue; Recorde histórico 80 mil sócios; Maior patrocínio da história (Vbet); Maior investimento em contratações da história; Construção do Núcleo de Saúde e Performance Lifefit, infraestrutura de excelência; Criação da rede de escolas de futebol Botafogo Academy; Recorde histórico de vendas da camisas oficiais, sendo a Camisa 1 eleita a mais bonita do mundo pela Footy Headlines; Nova Iluminação em led do Estádio Nilton Santos; Nova experiência de MatchDay (maior média de público, referência para o mercado brasileiro)⁠; Recorde de crescimento na base digital com cerca de 1 milhão de novos inscritos nas redes sociais do Clube; Agenda ESG: gestão dos resíduos sólidos no Nilton Santos. Coleta de mais de 2.600 toneladas de material reciclável.

Atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Glorioso não iniciou bem o ano de 2025. O clube perdeu peças importantes como Luiz Henrique e Thiago Almada, e passou pela troca de treinador logo no início da temporada. Agora, eliminado do Campeonato Carioca, o time comandado por Renato Paiva se prepara para a estreia no Brasileirão, no dia 29 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

