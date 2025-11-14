Botafogo x Sport: CBF define arbitragem para duelo pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Bruno Pereira Vasconcelos, árbitro do quadro da Federação Bahiana de Futebol, para apitar Botafogo x Sport, na próxima terça-feira (18), no Nilton Santos. As equipes se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão.

Este será apenas o quinto jogo de Bruno Vasconcelos na elite do Brasileirão. Ele já havia apitado uma partida do Botafogo, esta no empate por 3 a 3 com o Mirassol, também no Rio de Janeiro — o Alvinegro reclamou muito de dois lances que, supostamente, seriam de penalidade máxima.

Bruno Pereira Vasconcelo apitará Botafogo x Sport (Foto: Vilmar Bannach/Mochila Press/Gazeta Press)

O baiano, de 35 anos, também comandou o jogo entre Capital-DF e Botafogo, pela terceira fase da Copa do Brasil, vendido pelo time do Distrito Federal. Na ocasião, o Glorioso se classificou por ter vencido a ida por 4 a 0.

Arbitragem completa de Botafogo x Sport

Bruno Pereira Vasconcelos será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho Pinto (BA). Jonathan Benkenstein Pinheiro (RD) será o quarto árbitro, enquanto o experiente Heber Roberto Lopes (SC) comandará no VAR.

Com 52 pontos na sexta colocação do Brasileirão, o Botafogo recebe o Sport para fazer valer o favoritismo e dar mais um passo pela vaga na próxima Libertadores. O Glorioso, no primeiro turno, na Ilha do Retiro, venceu por 1 a 0 com gol de Cuiabano.